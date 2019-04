Sonic the Hedgehog : découvrez la bande-annonce officielle du film

Un film à la hauteur de la légende Sonic ?

Certains craignent depuis quelques mois déjà l'adaptation cinématographique de la licenceet ils peuvent déjà se faire un premier avis avec cettequi en dit long.Si les gamers de 30 ou 40 ans n'ont toujours pas digéré le filmde 1993, l'année 2019 va marquerd'un autre héros vidéoludique des années 90, à savoir Sonic, avec un film officiel chez Paramount Pictures. Un film qui mélangeet dont la première bande-annonce, sur fond de, est à découvrir ci-dessous.Un trailer de 2 minutes et 25 secondes, qui permet enfin de découvrir ce « vrai » Sonic en mouvement, dans un design qui va forcément faire hurler plus d'un fan de l'ère MegaDrive.L'autre événement de ce trailer, c'est évidemment la présence d'un certain, qui incarnera ici le vil Dr Eggman/Robotnik. À noter que ce dernier arbore le look si atypique du Némésis de Sonic en toute fin de vidéo.Côté, le film narrera les aventures de Sonic, qui va devoir unir ses forces avec le policier Tom Wachowski (incarné par James Marsden, notamment vu dans) pour stopper les plans du diabolique Dr Eggman.Le film est attendu pour Noël 2019 dans les cinémas français. À voir maintenant si ce dernier saura régaler les nombreux fans du hérisson bleu...