Ce type d’exploitation repose sur un grand classique du piratage SEO : tirer parti des failles dans les fonctions de téléchargement de sites web officiels pour y héberger des documents frauduleux. Une technique bien connue, mais qui reste relativement rare sur les portails institutionnels européens. Cette fois, la manœuvre visait clairement à donner une crédibilité inespérée à des services IPTV illégaux, en profitant du domaine europa.eu pour mieux convaincre les internautes… et les moteurs de recherche.



Il ne s’agissait pas d’un cas isolé : plusieurs documents similaires ont été mis en ligne dans la même période. Tous affichaient un discours quasi-commercial autour de différentes offres IPTV, avec une promesse commune : du contenu en illimité, pas cher, et sans contrainte légale. De quoi faire grincer les dents des ayants droit… et probablement aussi des développeurs de la Commission.