En plus des plateformes de streaming, le rapport identifie des intermédiaires essentiels à leur fonctionnement. Ceux-ci incluent les registres et registraires de noms de domaine, les moteurs de recherche, les proxys inversés, ainsi que les hébergeurs et processeurs de paiements.

Certains reviennent souvent dans les rapports des années passées, mais peu sont inclus dans la liste finale. L’USTR a ainsi écouté les remarques d’associations comme l’i2Coalition, qui souhaitent éviter d’élargir excessivement la définition de la piraterie. Cette méthode permet de se concentrer sur les plateformes les plus actives et sur leurs infrastructures principales.

Parmi les sites notoires mentionnés figurent des noms connus, comme The Pirate Bay, 1337x et YTS. Ces plateformes, présentes sur la liste depuis plusieurs années, continuent de jouer un rôle central dans la diffusion de contenus piratés. D’autres noms incluent des cyberlockers tels que Krakenfiles et Rapidgator, ainsi que des sites d’édition comme LibGen et Sci-Hub.

Enfin, de nouveaux entrants apparaissent dans la liste de 2024. Parmi eux, on trouve Fitgirl-Repacks, spécialisé dans les jeux compressés piratés, et le site de streaming Y2Mate, ajouté à la demande de la RIAA. Ces plateformes sont complétées par des services comme MagisTV et Hianime, qui remplacent des sites fermés lors d’opérations précédentes.