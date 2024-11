Francis7

Depuis l’existence de la qualification de téléchargement illégal, les Etats s’engagent à lutter contre au nom de la juste rémunération des artistes et professionnels du milieu en général. Mais nos sociétés occidentales sont de plus en plus en proie à la précarité alors il devient de plus en plus difficile aussi de faire évoluer les mentalités où des gens s’en foutent du système. Comme d’autres, certains n’ont pas d’autres choix que la criminalité pour subsister et par provocation face à l’injustice sociale. Ils estiment ne pas avoir d’autres choix que de faire ce qu’ils font. C’est devenu leurs valeurs à eux maintenant.