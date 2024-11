À cette première déclaration, Arthur Coimbra ajoute : « Les entreprises qui estiment cela commode peuvent nous donner un accès limité, pas un accès complet, pour que nous puissions effectuer ces blocages directement pour les équipements non certifiés et non approuvés. Un accès limité pour que nous puissions seulement effectuer ces blocages à distance ». Pour lui, cet accès « serait une sorte de sceau virtuel ».



Cela signifie qu'en plus des armes dont disposent déjà les autorités, l'Anatel souhaite accéder directement aux routeurs centraux pour bloquer les appareils non certifiés à distance, principalement des boitiers et autres sticks tournant sous Android TV qui sont illégaux au Brésil s'ils n'ont pas reçu une certification.