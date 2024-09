Contrairement à la France où seule la captation de flux IPTV sans licence est considérée comme illégale, le Brésil a mis en place des mesures anti-piratage beaucoup plus claires. Et pour cause : l’utilisation des box TV est officiellement soumise à la validation d’Anatel qui, sur son portail web, fournit la liste très stricte des équipements autorisés. En d’autres termes, tout recourt à des boitiers non homologués sur le territoire national est parfaitement illégal.

Malgré tout, et en dépit de moyens élaborés ayant permis de bloquer 3000 serveurs et 80% des box illégales au Brésil en 2023, difficile pour le régulateur de lutter de manière exhaustive contre les IPTV pirates. D’où la volonté de travailler main dans la main avec des groupes de développeurs et de hackeurs éthiques lors du prochain Hackathon Brasil.