Il y a fort fort longtemps (^^), la VOD n’existait pas… Le piratage était partout. On se plaignait qu’une offre VOD relativement global le ferait baisser. C’est ce qui s’est passé. Après Canal+, Netflix est apparu, pas trop cher, chouette. Ah et puis vint (feu) Salto puis Disney+ puis HBO Max puis puis puis… Au final on a 50 offres VOD dont les prix augmentent et où la pub s’insinue de plus en plus.

Donc le piratage à repris. Mais les anciens ont connus le double lecteur de disquette, de K7, le graveur de CD/DVD/BR, P2P, Emule, site de streaming, IPTV ne sont que des réponses à un mécontentement des utilisateurs qui se sentent pigeonnés de tous les cotés.

Ils ont beau dire « manque à gagner », tout le monde sait que c’est faux. Seuls un petit pourcentage des méchantpiratespasbeau pourraient mettre la main à la caisse pour profiter d’un service dont ils n’ont pas forcément besoin h24.

Coté cyber sécurité, des firetv piégés ? Je ne connais pas (j’ai un fire stick et mon plex + prime).

On est sous android, des Antivirus existent sous android à ce que je sache. (eset mobile security etc…).

Donc je ne blâme pas les utilisateurs de ces iptvbox, je ne les félicite pas non plus.

Mais je pars du constat que résoudre le soucis du piratage n’est pour moi rien d’autre qu’une mise au point vers un congloméra global d’abonnements à un prix décent.

Payez les stars du foot mondial moitié prix et vous aurez des millions…