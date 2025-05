La tendance est on ne peut plus claire : lutter contre la télévision pirate en streaming est une priorité en Europe. Parmi les services cités, GenIPTV, Dark IPTV, BIPTV.best, BestBuyIPTV.store ou encore TheKing365TV reviennent avec insistance. Proposant des bouquets de chaînes à bas prix via des applications comme IPTV Smarters, ces plateformes sont accusées de générer des revenus massifs en toute illégalité.