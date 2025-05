yomiel

Pas une bonne approche de bloquer des IP Cloudflare. Mais l’interrogation subsiste quant à la dépendance à CF, et que le service est peu regardant sur les clients avec pratiquement une absence de procédure KYC, qui génère la prolifération de pas mal de sites de cryptoscams par ailleurs. Les législateurs voudront forcer la main là-dessus, ce qui engendrera des levées de boucliers clamant que CF doit être la plus « neutre » possible et ne devrait pas intervenir dans ce genre de choses.

Le mode opératoire semble assez complexe, des webmasters peuvent héberger un blog légitime protégé par CF, tout en planquant des liens vers des streams sur des liens cachés. Ces liens se retrouvent du coup dans des messageries comme Telegram et ne doivent pas circuler sur le web.

Par contre les liens des flux qui font du rebroadcasting transitent sur des hébergeurs situés dans des pays peu regardants sur les lois du copyright.

J’imagine un jour LaLiga d’ordonner de bloquer la plage 213.186.33.0/24 et bam, des millions de sites hébergés sur des clusters OVH deviennent inaccessibles du jour au lendemain.