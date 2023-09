Séries, films, musique, retransmissions sportives... Le piratage reprend de plus belle en Europe !

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) vient de publier une étude détaillée sur l'évolution du streaming et du téléchargement illégal au sein de l'UE et au Royaume-Uni. En contradiction avec l'analyse de l'ARCOM, sa conclusion est sans appel : la fin du piratage n'est pas pour demain. En effet, dans les 28 pays étudiés, la pratique a augmenté de 3,3 % en un an.

Pourtant, les plateformes de streaming légales sont devenues plus que populaires, et l'accès à la culture sur le Web s'est démocratisé. Il semblerait donc que les bonnes vieilles habitudes soient encore bien ancrées dans le paysage numérique, et que la bataille menée par les régulateurs soit loin d'être gagnée.