Plus les jeunes font des études... et plus ils piratent du contenu sur internet

L'étude montre que les jeunes les plus éduqués piratent plus que les autres. On trouve que 28 % des interrogés ayant un diplôme universitaire ont piraté quelque chose intentionnellement dans l'année, contre seulement 15 % de ceux avec un diplôme de l'éducation secondaire.

De même, les étudiants qui touchent un revenu à côté de leurs études piratent plus que ceux qui n'en ont pas. Ce résultat inattendu pourrait être dû au fait que les étudiants qui ne travaillent pas sont peut-être davantage soutenus par leurs parents (abonnements de streaming inclus), tandis que les autres doivent subvenir à leurs besoins et ont donc un budget plus tendu. Dans tous les cas, les jeunes européens ne sont pas inquiets de ne pas être en règle : seulement 36 % ont peur d'être punis par la loi.