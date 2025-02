XXTEA est un algorithme de chiffrement par blocs léger et rapide, conçu pour fonctionner sur des appareils à faible puissance, comme les téléviseurs connectés et les objets IoT. Il améliore la sécurité de l'algorithme TEA en corrigeant ses vulnérabilités et en permettant de chiffrer des blocs de données de taille variable. Dans le botnet Vo1d, il est associé au chiffrement RSA 2048 bits pour masquer les communications entre les appareils infectés et les serveurs de commande, rendant le réseau plus difficile à détecter et à neutraliser.