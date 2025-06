DAZN, qui avait décroché les droits télé de la Ligue 1 pour cinq saisons, a jeté l'éponge après à peine une saison, non sans avoir longuement négocié sa sortie avec la Ligue de football professionnel (LFP). Certains abonnés veulent rompre leur engagement et ne plus payer la plateforme britannique. Sauf que cette dernière maintient ses abonnés captifs. Et vous allez voir qu'entre les clauses contractuelles litigieuses et le droit international, les solutions de résiliation restent très incertaines.