Le 30 juin 2015, la marque à la pomme présentait son service de streaming musical en grande pompe lors de la WWDC, sous son annonce signature « One more thing… ». Dix ans plus tard, Apple Music compte parmi les plateformes les plus populaires au monde, avec un catalogue de morceaux particulièrement étoffé. Et elle peut se targuer de proposer l'audio spatial et le Lossless sans frais supplémentaires.