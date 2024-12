On aurait tendance à l'oublier en cette fin d'année, mais l'Apple Vision Pro est sorti au tout début du mois de février 2024 et marque une nouvelle étape dans l'histoire de la marque. Ce premier produit d'une toute nouvelle gamme était très attendu des technophiles les plus fortunés, prêts à investir 3 500 dollars pour s'offrir un petit bout de futur.

Les premiers jours de l'Apple Vision Pro ont donné lieu à de nombreux tests et vidéos sur les réseaux sociaux, puis plus rien. On a appris ensuite que les ventes se sont rapidement effondrées, et sont sous les objectifs pourtant modestes d'Apple. Un casque VR flanquée d'une Pomme oui, mais pas à ce prix semblent indiquer les consommateurs. Depuis, visionOS est passé en version 2 et apporte de nouvelles capacités, mais tous les yeux sont rivés vers un casque plus abordable et léger. L'avenir d'Apple dans la réalité mixte s'écrira sur le long terme, avec plusieurs milliards de dollars engloutis au passage.