Au total, sur les 139 millions d'objets connectés destinés à nos poignets livrés durant les 9 premiers mois de l'année, on compte pas moins de 112,2 millions de montres connectées. À noter que sur sa terre natale, Huawei est évidemment en tête, avec près de 50 % de parts de marché et plus de 16 millions de wearables livrés, contre 3,3 millions d'Apple Watch « seulement ».