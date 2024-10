Pourquoi un tel cadeau de la part d'une marque surtout connue, quand on parle tarif, pour tirer les coûts vers le haut ? On ne peut s'empêcher de noter que cette annonce s'effectue au moment même où Apple Intelligence commence à être déployé. Et même s'il faut au minimum 8 Go de RAM pour faire tourner l'IA, augmenter la RAM à 16 Go permettra de faire fonctionner l'outil sans aucun accroc.

Le changement de RAM pour les MacBook Air est déjà effectif sur le site d'Apple, où ne sont plus dorénavant affichés à la vente que des MacBook Air avec 16 Go de RAM. Les commerces devraient de leur côté eux aussi rapidement s'adapter à la nouvelle donne.