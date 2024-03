Apple : pourquoi le nouveau MacBook Air M3 256 Go profite enfin d'un SSD digne de ce nom

En effet, comme l'a relevé le youtubeur Max Tech dans la vidéo ci-dessus, Apple ajoute désormais deux puces mémoire NAND de 128 Go sur la carte mère de ses nouveaux MacBook Air M3 256 Go. Les vitesses mesurées passent ainsi à 2880 Mo/s en lecture et 2108 Mo/s en écriture sur l'utilitaire BlackMagic Disk Speed Test… contre un peu moins de 1600 Mo/s en lecture et écriture auparavant.

Entendons-nous bien, ces vitesses restent modestes pour un produit commercialisé à partir de 1300 euros, mais elles sont malgré tout nettement plus généreuses que par le passé. Il est par ailleurs agréable de constater qu'Apple a écouté les retours de la communauté pour corriger au moins en partie ce qui était, d'après nous, l'un des plus gros défauts du MacBook Air M2.

Reste que les modèles M3 sont toujours commercialisés avec 256 Go de SSD seulement en configuration de base (ce qui est tout de même trop juste en 2024 face à ce que propose la concurrence au même prix). On ajoutera par ailleurs qu'aucune évolution matérielle n'est possible après achat puisque ce SSD est soudé à la carte mère des MacBook Air. Deux défauts qu'il faut bien prendre en compte et dont nous aurons l'occasion de reparler. Un test complet du MacBook Air M3 de 15 pouces arrivera en effet sur Clubic dans les prochains jours.