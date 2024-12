Apple Music proposait trois radios avec Apple Music One, Apple Music Hits et Apple Music Country pour les amateurs du genre. Désormais, trois nouvelles stations thématiques rejoignent le catalogue. Celles-ci sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'instar des radios musicales traditionnelles, mais uniquement en anglais, ce qui n'est pas rédhibitoire en général, mais peut-être plus compliqué pour suivre les interviews d'artistes.

Apple Music Club est la station consacrée à la musique électro, avec une rotation des titres préférés des animateurs, des mix exclusifs et des interviews d'artistes. Pour les amoureux de musique latine, Apple Música Uno propose une programmation spéciale et les coups de cœur de l'équipe éditoriale. Enfin, pour se relaxer, Apple Music Chill diffuse une variété de titres calmes et atmosphériques. Des sessions de relaxation assurées par les coachs d'Apple Fitness+ seront également diffusées pour retrouver le calme et la sérénité.

Les stations Apple Music ainsi que les radios déjà existantes sont disponibles gratuitement et sans abonnement. Même si vous êtes abonné à Spotify ou Amazon Music, vous pouvez les essayer pour découvrir les titres qui rythmeront votre fin d'année.