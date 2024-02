Sur Windows, dites (presque) adieu à iTunes : Apple lance trois nouvelles applications

Dans Apple Music, on retrouve fort logiquement ses achats d'albums et de morceaux opérés dans iTunes, mais aussi l'accès au service de streaming musical. Même chose pour Apple TV, mais avec les séries et les films. Dans un cas comme dans l'autre, pour accéder à son contenu acheté sur iTunes, il faudra conserver l'application installée, et ce, même si les contenus achetés n'apparaitront plus que dans Apple TV et Apple Music. Enfin, Appareils Apple permet de gérer iPhone et iPad : mise à jour, restauration, gestion du contenu…etc.