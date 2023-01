Fini iTunes sur Windows, Apple Music prendra le relais... mais pas les CD

iTunes

iTunes est un logiciel indispensable et disponible gratuitement au téléchargement pour les possesseurs d'iPod, iPhone et iPad. Si elle reste une application efficace, cela ne l'empêche pas d'être encore beaucoup trop lourde et lente lors du traitement d'une bibliothèque de contenus multimédia volumineuse. Un défaut que le logiciel traîne maintenant depuis plusieurs versions... Il s'avère tout de même essentiel pour mettre à jour et dépanner ses appareils Apple sous ordinateur Windows !