Cider, la nouvelle app qui fait briller Apple Music sur Windows

Stephen Warwick du site iMore a pu tester l’application et fait part d’une « expérience agréable, élégante et rapide [sur] Windows ». Il argue que Cider permet aux utilisateurs de s’affranchir de « l'expérience franchement horrible consistant à essayer d'écouter Apple Music en utilisant iTunes tout en offrant plus de fonctionnalités et d'intégration que la page web d'Apple Music ».