Musique : des revenus records emmenés par le streaming et... le vinyl !

Le streaming représente 83 % des revenus totaux de l'année 2021, rapportant 12,4 milliards de dollars contre un peu plus de 10 milliards en 2020. Dans ces chiffres sont inclus, selon le syndicat, les revenus des abonnements payants, des services de streaming soutenus par de la publicité, les radios numériques, les licences pour les musiques sur Facebook et pour les applications de fitness. Pour la première fois, et cela explique en partie cette forte augmentation, le syndicat comptabilise aussi les revenus venant de TikTok US.