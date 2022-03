YouTube Music : vous pouvez désormais partager vos musiques préférées dans votre Story Snapchat

Le partage de musique via YouTube dans Snapchat est enfin disponible pour tous. D’abord annoncée en 2020, la fonctionnalité n’a été déployée qu’en décembre dernier, uniquement sur iOS à l’époque. Désormais, les utilisateurs et utilisatrices Android peuvent eux aussi partager leurs morceaux favoris dans leurs Stories . Plusieurs membres de la communauté Reddit ont remarqué l'apparition de Snapchat en tant que nouvelle option dans le menu de partage de YouTube Music. En cliquant dessus, une Story se crée avec le nom de la musique et de l’artiste, la pochette de l’album ainsi qu’un lien renvoyant vers le morceau sur la plateforme de streaming musical de Google.