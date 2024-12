La fin d'année approche et l'heure est enfin aux tops et aux flops. Comme d'ordinaire, les services de streaming musicaux proposent une rétrospective de l'année écoulée. Spotify a popularisé cette tradition avec Spotify Wrapped, une sélection des albums, titres et artistes préférés des utilisateurs. Chaque abonné peut retrouver ses coups de cœur de l'année dans une série de stories prêtes à partager sur les réseaux sociaux. Les autres plateformes se sont bien évidemment inspirées de cet évènement, et c'est à Apple Music de replonger dans les douze derniers mois passés avec Apple Music Replay.