La rumeur enflait depuis l'été, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est désormais une réalité. Apple Music rejoint la galaxie Canal+, comme l'annonce son P.-D. G., Maxime Saada, sur son compte X. « Apple Music, l’application aux 100 millions de morceaux, sera proposée dès aujourd’hui à tous nos abonnés à un tarif privilégié et inédit. Après l’intégration exclusive et sans surcoût de #AppleTV+ et de tous ses contenus à l’abonnement @canalplus, je suis fier et heureux d’annoncer le renforcement de notre partenariat avec Apple, pour le plus grand bonheur de nos abonnés », indique-t-il dans son message.

L'abonnement à Apple Music sera à retrouver dans l'espace abonné Canal+, et sera facturé directement par la chaine cryptée. Il faudra ensuite se rendre sur le site de Canal+ pour lier son compte Apple existant à cet abonnement, ou en créer un nouveau le cas échéant.