Voilà maintenant près d'un an et demi que Canal+ intègre sans surcoût l'accès à Apple TV+ pour l'ensemble de ses formules. Cet avantage vous donne notamment accès à un vaste catalogue de films et séries Apple en 4K, Dolby Vision et HDR 10. Depuis le mois de mai, Apple et Canal+ ont par ailleurs étendu leur partenariat en offrant un accès au contenu myCanal directement depuis l'application Apple TV.

À présent, tout porte à croire que ce sera prochainement au tour du service de streaming musical de la marque à la pomme de se joindre à l'offre Canal+.