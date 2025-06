L'IA s'invite partout, et c'est aussi le cas dans les plateformes de streaming. Et si certaines fonctionnalités ont déjà fait leur apparition, comme les playlists générées par IA sur Spotify, il y en a d'autres que l'on attend vraiment avec impatience, comme la possibilité de créer une playlist à partir d'un simple prompt. Et Apple Music pourrait bientôt en bénéficier.