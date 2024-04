Sur Spotify, vous pouvez désormais générer des playlists à l'aide d'un simple prompt

Cette nouvelle fonctionnalité du service de streaming musical n'est pour l'instant disponible qu'au Royaume-Uni et en Australie, sur les appareils Android et IOS. Les playlists que vous pourrez ainsi générer répondent très bien, à en croire l'entreprise, même aux prompts les plus spécifiques. Par ailleurs, si l'IA est utilisée ici, Spotify ne se refait pas, et y glissera tout de même ce qu'elle sait de vos goûts et préférences musicales.