Si vous êtes adepte du service de musique en streaming Spotify, alors vous n'êtes pas le seul. Au premier trimestre, l'entreprise revendiquait 678 millions d'utilisateurs actifs dont 268 millions ayant opté pour un abonnement. En comparaison, si Apple ne communique pas de chiffres précise, les analystes s'accordent à estimer la base d'Apple Music aux alentours de 110 millions d'abonnés. Soulignons qu'Apple Music ne propose pas d'abonnement gratuit sponsorisé par de la publicité, il s'agit dont de souscription directe ou dans le cadre d'une offre groupée Apple One.

Pour l'achat d'une paire de AirPods ou d'une HomePod, Apple propose généralement trois mois gratuits à Apple Music. En revanche, si vos listes de lecture sont déjà bien établies sur Spotify... difficile de tout répliquer. Mieux vaut passer par un outil spécifique se connectant à vos deux comptes pour synchroniser vos données. Et c'est précisément ce qu'Apple a mis en place avec SongShift.

Disponible sur macOS ou iOS, SongShift est probablement l'outil de référence en la matière. Il est disponible en version gratuite et payante et permet ainsi de faire la passerelle entre les deux services. Plusieurs utilisateurs ont remarqué que la version bêta d'Apple Music - 4.7.0-beta 1359 - sur Android dispose d'un nouvel outil de migration basé sur SongShift. Pour l'heure il ne serait proposé qu'aux utilisateurs localisé en Nouvelle-Zélande et en Australie.