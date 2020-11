Spotify sur Apple Watch : du streaming sans iPhone, comme Apple music

Pour Spotify, il s'agit surtout de ne pas laisser Apple profiter seule de cette position. Entre les deux sociétés les tensions se sont accentuées ces derniers temps.

Au mois de septembre, au lendemain des annonces du service de souscription Apple One incluant Apple Music, Spotify avait d'emblée dégainé : « Une fois de plus, Apple utilise sa position dominante et ses pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et priver les consommateurs en favorisant ses propres services ».

À ce titre, Spotify fait d'ailleurs partie de la Coalition for App Fairness aux côtés de Deezer, Match ou Epic Games. Ensemble, ces services pointent les commissions que s'octroie Apple pour chacune des ventes effectuées au sein de son App Store.

Par ailleurs, soulignons qu'en présentant son Homepod Mini, Apple a publiquement formulé l'arrivée de nouveaux services de musique en streaming. Aucune mention de Spotify n'a alors été formulée.