Chicken Run 2 : 20 ans plus tard, et en exclusivité sur Netflix !

Ainsi, plus de vingt ans plus tard, on devrait pouvoir retrouver la célèbre Ginger, cette poule pondeuse qui rêve de s'enfuir de la ferme des Tweedy, ainsi que Rocky, le coq américain évadé d'un cirque.

À noter que Chicken Run 2 sautera la case cinéma, pour atterrir directement sur Netflix. La production sera supervisée par Nick Park, le créateur de Chicken Run mais aussi Wallace et Gromit.

À voir maintenant si ce second opus saura se montrer aussi « pouleversant » que le premier…