Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 entre en production

C'est officiel, la production de la suite du film d'animation acclamé Spider-Man: Into the Spiderverse est lancée.

Qualifié dans notre sélection de films à (re)voir durant le confinement de « meilleur film de 2018 », Spider-Man: Into the Spiderverse (ou Spider-Man : New Generation en VF parce que… Pourquoi pas) aura bientôt sa suite.

Un « bientôt » relatif cependant, puisqu'il faudra patienter au moins jusqu'au 7 octobre 2022 pour le voir au cinéma. On peut quand même se réjouir : la production a enfin véritablement démarré.