Le MCU chamboulé par le COVID-19 : Spider-Man 3, Doctor Strange 2 et Thor 4 repoussés

Pas de Spider-Man avant 2021

Marvel bouleverse son calendrier

Le coronavirus frappe de plein fouet l'industrie du cinéma, impose des fermetures des salles et pousse à repenser les calendriers de production. Les producteurs choisissent par conséquent de repousser les dates de sortie de leurs métrages, notamment pour leur garantir un peu de succès.Alors que Warner Bros a déjà annoncé le report de certains films , Sony suit le mouvement concernant ses deux prochains films. Initialement prévue au mois d'avril 2022, la suite du dessin-animésortira finalement en salles en octobre de la même année. Le très attendu, qui repose sur un partenariat entre Sony et Marvel Studios, devrait être disponible dans les cinémas français le 3 novembre 2021, au lieu du 14 juillet 2021.La firme américaine a également pris la décision de reporter la sortie de, un film centré sur l'ennemi de Spider-Man, interprété par Jared Leto : il est désormais prévu pour le 17 mars 2021 à la place du 5 août 2020. Même son de cloche pour la suite debaptisée, qui est décalée du 2 octobre 2020 au 23 juin 2021 en France.Disney emboîte le pas de Sony : ses studios Marvel vont connaître une année quasi blanche en 2020 mis à part la sortie de, initialement prévu le 29 avril 2020 et finalement repoussé au 28 octobre 2020. Par ailleurs, Marvel a également annoncé le report des suites deet de, chamboulant ainsi le calendrier du MCU, puisqueétait censé sortir avantFinalement, le film sur le Maître des arts mystiques sera disponible dans les salles obscures le 23 mars 2022 tandis quesortira le 9 février de la même année.Il est important de noter que ces dates sont susceptibles de changer selon l'évolution de la pandémie de COVID-19 et des mesures associées. D'autres films pourraient également être repoussés, parmi lesquelset, tous les deux annoncés pour 2022 (pour l'instant).