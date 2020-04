The Batman, Shazam 2, Scooby-Doo... Warner Bros reporte le lancement de nombreux films

Lire aussi :

C'est le cas notamment de, mais aussi du préquel des, ou encore (et surtout) deAlors que de nombreux studios ont pris le soin d'avancer de quelques mois la disponibilité numériques de leurs derniers longs-métrages (...), Warner Bros, qui a déjà reporté la sortie de Wonder Woman 1984 , annonce le report de nouveaux films très attendus.C'est le cas de, avec Robert Pattinson, attendu initialement le 23 juin 2021, et qui ne sera finalement pas lancé avec le mois d'octobre 2021. Idem pour, dont la sortie était prévue pour mars 2022, et qui sera finalement disponible en salles en novembre de la même année.Enfin, le préquel de la série, attendu pour ce mois de septembre en salles, sera finalement proposé en mars 2021.Bonne nouvelle en revanche pour les fans de: le film sera lancé en salles au début du mois de juin, soit quelques semaines avant la date initialement prévue.Enfin, l'autre victime désignée par Warner Bros est un certain «», le nouveau long-métrage animé Scooby-Doo, qui va de son côté sauter la case cinéma pour s'installer directement sur les plateformes de VoD . Sortie prévue le 15 mai prochain, en «» donc.