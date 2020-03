The Batman : Matt Reeves dévoile de premiers clichés de la Batmobile

Une nouvelle Batmobile entre tradition et modernité

Un casting de rêve pour The Batman

Source : Twitter

Et elle possède un look assurément étonnant.Après un premier visuel officiel de Robert Pattinson en costume , puis des photos moins officielles de Batman sur sa moto, le réalisateur Matt Reeves () a décidé de communiquer une nouvelle fois officiellement - bien qu'assez mystérieusement - autour de. Place cette fois à quelques images de la Batmobile.Sorte de mélange entre uneque n'aurait pas reniée Vin Diesel danset la Batmobile old school de la toute première série télévisée (à condition d'être décapotable), ce modèle au moteur apparent et aux lignes agressives abandonne clairement l'esprit militaire de la version des films de Nolan ou l'aspect assez futuriste de celle du DCEU (). Si l'on ignore encore tout du scénario, ce véhicule relativement réaliste (mais sans aucun doute doté de nombreux gadgets) laisse penser que la nouvelle interprétation du comics pourrait bien raconter quelque chose d'assez sobre et pourquoi pas les débuts du Chevalier Noir.Les plus observateurs pourront d'ailleurs également apercevoir quelques détails du costume de Batman, en passant.Le film, qui semble être passé en quelques semaines d'un désintérêt poli public à ce qui ressemble à de la hype ambiante, jouira assurément d'un très joli casting de personnages et d'acteurs pour les interpréter. Outre Robert Pattinson () dans la peau de Batman/Bruce Wayne (oups, spoiler), on retrouvera notamment Zoë Kravitz () en Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano () en Edward Nashton/The Riddler, Jeffrey Wright () en James Gordon, John Turturro () en Carmine Falcone, Andy Serkis () en Alfred ou encore Colin Farrell () en Oswald Cobblepot/Le Pingouin.Actuellement en cours de tournage,arrivera en salles le 23 juin 2021.