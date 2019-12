Wonder Woman 1984 a un trailer (pas si rétro)

Changement de ton et couleurs à tous les étages !



Source : TechRadar

C'est en marge de sa présentation au Comic-Con Expérience de São Paulo que Warner Bros a dévoilé les premières images de, second opus des aventures de l'amazone interprétée par Gal Gadot.Le DCEU, l'univers réunissant tous les héros de l'écurie, ayant pris du plomb dans l'aile après l'échec deen 2017, place désormais à une aventure indépendante qui prendra place en 1984, une époque très en vogue actuellement pour les amateurs nostalgiques de pop-culture.Tous les codes sont présents, du titrede New Order qui accompagne le trailer au centre commercial, lieu incontournable des films situés dans cette décennie.La bande-annonce, colorée à souhait, nous montre également les antagonistes dont Cheetah incarnée par Kristen Wiig et l'acteur Pedro Pascal, méconnaissable sous les traits et le brushing peroxydé de Maxwell Lord. Steve Trevor (Chris Pine), le grand amour de l'héroïne est également de retour.Aucune information n'a été dévoilé sur l'intrigue et la bande-annonce préfère miser sur l'action et quelques plans à effets spéciaux spectaculaires.Rendez-vous le 3 juin 2020 en France pour la sortie en salles de ce qui s'annonce l'un des évènements de l'été prochain.