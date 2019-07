Détective Pikachu est le film issu d'un jeu vidéo le plus rentable de l'histoire

© Warner Bros / The Pokémon Company

La souris électrise le monde

Source : The Verge

Ainsi,a généré pas moins deà travers le monde. Le film réalisé par Rob Letterman devient donc la production adaptée d'un jeu vidéo la plus rentable de l'histoire. Le précédent record était détenu par(sorti en 2016 et réalisé par Duncan Jones) qui avait atteint les 433 millions de dollars.Cependant, le film inspiré de la légendaire licence de Blizzard avait mis en place une grosse campagne marketing en Chine.avait donc eu droit à une belle exposition médiatique au sein du pays asiatique. Le long-métrage réalisé par Jones avait lui-même battu le record établi à l'époque parde Disney.est aussi l'adaptation qui a décrochéavec une moyenne de 67 % sur le site Rotten Tomatoes a dû se contenter d'un très médiocre 26 %).Une suite pourrait ainsi débarquer dans les salles sombres très bientôt. En attendant, le jeu vidéoaura droit à un second épisode sur Nintendo Switch dans les mois qui viennent. La célèbre souris jaune a encore de belles enquêtes devant elle.