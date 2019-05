Pokémon Home centralise vos Pokémons dans le cloud

Une volonté de tout regrouper

Tout-en-un

Source : Engadget

Ces dernières années, la licencene s'est pas cantonnée aux consoles portables de, avec des opus à destination des supports mobiles et de la Switch . Ainsi, les joueurs du monde entier peuvent capturer des créatures sur plusieurs machines, maisa pour ambition de regrouper votre catalogue de Pokémons capturés surC'est dans cette optique quesera déployé. Sur cet écosystème, qui sera accessible via une application suret, il sera possible de consulter vos Pokémons attrapés sur les jeux de la licence et de les échanger directement (en ligne ou en local) avec des amis. Lade la 3DS sera aussi consultable viaLes opus compatibles serontet tous les jeux qui sortiront dans les années qui viennent sur Nintendo Switch. Pour le moment,n'a rien précisé quant au tarif de son service