Netflix au travail sur plusieurs séries Assassin's Creed avec Ubisoft

Au-delà de son format live-action, les détails sont encore peu nombreux concernant la première série Assassin's Creed. Alors que la recherche d'un showrunner bat son plein, on sait juste que Jason Altman et Danielle Kreinik d'Ubisoft Film & Television seront à la production exécutive du projet.

Peter Friedlander de chez Netflix commente notamment : « Nous sommes ravis de nous associer avec Ubisoft et de donner vie à la narration riche et multicouches pour laquelle Assassin's Creed est aimée. De ses mondes historiques à couper le souffle et son attrait mondial massif en tant que l'une des licences de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, nous sommes engagés à créer avec soin un divertissement épique et palpitant fondé sur cette licence et à apporter un approfondissement pour les fans et nos membres autour au monde ».

Rappelons pour conclure que ce projet de série Assassin's Creed est déjà évoqué depuis 2017, et qu'en 2016, une adaptation cinématographique avec Michael Fassbender ne convainquait pas trop les foules.