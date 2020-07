Netflix publiera un docu-série sur l'histoire du jeu vidéo le 19 août

Si l’on ignore encore comment seront découpés les épisodes (par créateur ? Par studio ? Par décennie ?), le communiqué de presse donne déjà le ton.

« High Score est une série documentaire traitant de l’âge d’or du jeu vidéo, quand sont nées les légendes allant de Pac-Man à Doom », résume Netflix. « En usant d’ingéniosité et de volonté pure, des pionniers de l’informatique et des artistes visionnaires venus d’à travers le monde ont donné vie aux mondes iconiques de Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Madden NFL et plus encore ».

Un name-dropping en bonne et due forme qui laisse entendre que le processus créatif ou au moins l’impact culturel qu’ont laissé ces différents titres sera exploré par la série. Rendez-vous le 19 août prochain pour la découvrir en intégralité !