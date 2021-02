Pedro Pascal et Bella Ramsey (Game of Thrones) pour incarner Joel et Ellie dans la série The Last of Us

Bientôt, les fans de la saga The Last of Us vont pouvoir découvrir l'adaptation officielle de la licence en série, via HBO. Jusqu'à présent, hormis le fait que la série allait être dirigée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, on ne connaissait pas encore le casting.

Et c'est Deadline Hollywood qui s'est chargé de colporter la nouvelle, puisque l'on sait désormais que c'est Pedro Pascal, vu dans Game of Thrones (Oberyn Martell) et plus récemment dans The Mandalorian, qui va incarner le personnage de Joel.