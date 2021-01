Une série animée dramatique Game of Thrones serait dans les cartons chez HBO Max

Pour l'heure à l'état le plus embryonnaire, il se pourrait que la franchise littéraire à succès reçoive une adaptation animée. Selon les bruits de couloir autour des réunions en cours, le ton proposé par cette série animée serait le même que celui de la série blockbuster que nous connaissons.

Il faudra donc s'attendre à une série d'animation dramatique, et non à quelque chose de plus joyeux, qui ne cadre clairement pas avec la vision de George R.R. Martin pour son œuvre. Celui-ci est bien entendu étroitement impliqué dans les nombreux projets d'HBO pour étendre le vaste univers de Game of Thrones.

Parmi ces nombreux projets, on retrouve en premier lieu House of the Dragon, se focalisant sur la famille Targaryen. On retrouve également Tales of Dunk and Egg, une adaptation de trois nouvelles annexes aux événements dépeints dans la saga littéraire A Song of Ice and Fire.

Rappelons d'ailleurs que deux tomes sont encore attendus pour clore cette saga, adaptée depuis dans une série qui a déchaîné les foules, malgré une fin pour le moins discutable, faute de matériau d'origine.