Les créateurs de Game of Thrones vont passer à la SF avec The Three-Body Problem, pour Netflix

Presque un an pile après le deal entre Netflix et les créateurs de Game of Thrones - David Benioff et D.B. Weiss - pour la création de films et séries pour la plateforme de streaming, voilà qu'on en sait aujourd'hui plus sur le premier projet en cours. Il s'agira d'une adaptation, en série, de la trilogie littéraire de science-fiction The Three-Body Problem (Le Problème à trois corps en français).

En 2019, une potentielle adaptation de cette même oeuvre en série d'animation avait déjà été évoquée, confirmant l'intérêt qu'elle suscite.