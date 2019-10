Les créateurs de Game of Thrones quittent la prochaine trilogie Star Wars

Un problème d'agenda dû à l'écriture de plusieurs films et séries pour Netflix



Source : Deadline

Le développement des films Star Wars n'est jamais une chose facile. Depuis le premier épisode en 1977, la saga a connu son lot de problèmes et de départs fracassants, jusqu'au dernier spin-offen 2018, où les deux réalisateurs Phil Lord et Chris Miller avaient été remerciés en toute fin de tournage pour être remplacés par Ron Howard.La prochaine trilogie respecte la tradition et l'on apprend via Deadline que David Benioff et D.B. Weiss, les deuxde, n'écriront plus la future trilogie, dont le premier épisode sortira en décembre 2022.Les deux hommes prétextent un manque de temps pour mettre au point cette nouvelle saga, censée s'affranchir de la lignée historique des Skywalker, et leurs différents projets pour Netflix. En effet, David Benioff et D.B. Weiss ont signé il y a quelques mois un contrat de 200 millions de dollars avec le service de streaming.», expliquent les deux hommes.Kathleen Kennedy, Présidente de Lucasfilm, espère toutefois récupérer les scénaristes une fois leur agenda allégé : «»./small>