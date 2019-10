La bande annonce de Star Wars, l'ascension de Skywalker, est là !

Un trailer explosif pour un dernier baroud d'honneur

Lucasfilm souhaite réconcilier les fans avant d'explorer de nouveaux univers

Il était très attendu et le voici enfin ce tout dernier trailer de. Pour cette ultime bande-annonce de la saga, les équipes de Lucasfilm ont joué la carte du grand spectacle, dévoilant quelques plans plutôt impressionnants et bien composés d'une bataille entre des centaines de vaisseaux de la Résistance face à une flotte de croiseurs de l'Empire.Le film suivra également les dernières aventures de Rey, qui semble parachever son entrainement Jedi sur les lunes d'Endor, avant un combat contre Kylo Ren sur les ruines de la seconde Etoile de la Mort. Le trailer se termine sur la silhouette de l'Empereur Palpatine et les voix de Luke et Leia, indiquant à Rey (et aux spectateurs ?) que la Force sera toujours avec eux.Cette dernière bande-annonce semble vouloir jouer la carte de la grande réunion entre les adorateurs de la saga. Si quelques éléments semblent être dans la droite lignée des, le précédent épisode qui a nourri tant de débats houleux, ce trailer joue sur la nostalgie et insiste bien sur l'importance de ce dernier film qui viendra clôturer la grande histoire des Skywalker.On peut pester sur une image ou deux qui viennent donner de trop grands indices quant à la trame du scénario de ce dernier opus, ou quelques incrustations numériques encore hasardeuses pour un film labellisé, mais Lucasfilm tend ici à relever son pari de réconcilier les différents groupes de fans, en se concentrant sur les thèmes fondateurs de la saga.Le rendez-vous est pris le 18 décembre prochain pour dire adieu à ces personnages emblématiques, avant quene parte dans une toute nouvelle direction en 2022.