Canal+ profite des mois ensoleillés pour proposer un nouveau programme. Elle vient en effet d'envoyer un mail aux abonnés de Freebox Ultra pour leur proposer une offre exceptionnelle.

Ceux-ci vont ainsi pouvoir souscrire à un abonnement de 7 euros par mois, qui leur permettra d'accéder, en plus de Canal+ en live, au replay Canal+ ainsi qu'à Apple TV+ Le groupe promet aussi d'accéder via cette offre aux « chaînes Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360 et bien d'autres. »