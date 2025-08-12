C'est l'été, et Canal+ lance une offre aux souscripteurs de Freebox Ultra. Pour quelques euros par mois, ils auront le droit à plusieurs services de streaming.
Ceux qui ont souscrit à un abonnement Freebox Ultra pour leur connexion internet ont aussi le droit à plusieurs services de streaming. Ils peuvent ainsi regarder Netflix, Disney+ ou bien Canal+ en live. Et si jamais c'était votre cas, et que vous appréciez les programmes de la chaîne cryptée, eh bien, vous devriez faire attention à cette offre proposée par Canal+.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Le replay Canal+ et Apple TV+ pour 7 euros par mois
Canal+ profite des mois ensoleillés pour proposer un nouveau programme. Elle vient en effet d'envoyer un mail aux abonnés de Freebox Ultra pour leur proposer une offre exceptionnelle.
Ceux-ci vont ainsi pouvoir souscrire à un abonnement de 7 euros par mois, qui leur permettra d'accéder, en plus de Canal+ en live, au replay Canal+ ainsi qu'à Apple TV+ Le groupe promet aussi d'accéder via cette offre aux « chaînes Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360 et bien d'autres. »
Il ne faut pas déjà être abonné à Canal+ pour bénéficier de l'offre
Une offre intéressante donc pour ceux qui apprécient les contenus de l'écosystème Canal+. Mais attention, l'opportunité ne sera pas ouverte à l'ensemble des détenteurs de la boxe Freebox Ultra. Les utilisateurs qui possèdent déjà un abonnement chez Canal+ ne pourront ainsi pas souscrire à cette offre.
À noter que, enfin, il ne s'agit pas d'une offre assortie d'une période d'engagement. Il est ainsi possible de la résilier à tout moment, puisque l'abonnement n'est que reconduit tacitement à chaque mois. Autant dire que vous pouvez vous lancer, observer si les programmes sont à votre goût, et si jamais ça n'est pas le cas, tout simplement décider de claquer la porte et de mettre fin à l'offre.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible