1 : c’est un e-mail envoyé aux abonnés Freebox Ultra, j’en fais partie.

2 : je me suis désabonné de Canal+ en décembre, à cause du prix. Et clairement, c’est le genre d’offre qui va me pousser à me réabonner. Je fais attention à mes dépenses, et là pour le coup, c’est une offre intéressante, même en étant un minimum objectif.

2 bis : il y a la contradiction nécessaire dans l’article (j’ai lu les petites lignes et je préviens les lecteurs qu’ils ne sont pas non plus 100% libres de leurs mouvements ensuite s’ils s’abonnent).

3 : être un fanboy, ce n’est pas ça. Revois ta définition.

J’ajoute que Free est, d’un point de vue temporel, l’opérateur chez lequel j’ai été le moins longtemps abonné depuis 15 ans.

4 : ton commentaire est exécrable, et c’est une attaque personnelle. Ça en dit long sur la personne que tu es

Du coup, vu que tu me fais un peu de peine, je vais te souhaiter une belle soirée, et t’inviter à ne pas répondre. Tu as voulu me défoncer, je t’ai offert mon droit de réponse. Et tu en as déjà trop dit (de conneries).