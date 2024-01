Netflix, Canal+, Amazon Prime, Disney+… Free met le paquet sur les services offerts avec sa Freebox Ultra !

À ces trois principaux services, Free ajoute également un accès aux quatre chaînes d'Universal+ (13ème Rue, Syfy, E! et Dreamworks), mais aussi à la chaîne Canal+ en direct. Attention, il ne s'agit pas d'un accès à la plateforme myCanal, et donc de son catalogue de streaming/replay et de son intégration d'Apple TV+. Pour partiellement compenser, Free ajoute TV by Canal, un bouquet d'une cinquantaine de chaînes secondaires (National Geographic, Game One, Paris Première, etc.).