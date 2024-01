Freebox Ultra (V9) : les annonces et nouveautés en direct

La Freebox Ultra proposera 280 chaînes télé, le service OQEE Ciné, le tout via l'application OQEE by Free et accessible via Apple TV, Fire TV et Samsung TV. 320 heures d'enregistrement seront ajoutées à l'abonnement, avec diverses applications (Free Ligue 1, Netflix, Prime Video, Universal+ et Disney+, entre autres) disponibles sur toute la durée de votre abonnement. On vous en dit plus très vite là-dessus. Xavier Niel prend la parole.